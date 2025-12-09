12°C
Ambi­ti­eus meer­ja­ren­plan Win­ge­ne stoot op kri­tiek: toren­ho­ge schuld”

Wingene meerjarenplan

Wingene investeert de komende zes jaar 62 miljoen euro, in onder meer wegen- en rioleringswerken. Ook het nieuwe Keizerspark en het cultureel centrum Polenplein in Ruiselede vragen een derde van het investeringsbudget. Het gemeentebestuur zal in totaal zo'n 30 miljoen euro lenen. "Daardoor stijgt de gemeentelijke schuld naar bijna 35 miljoen euro eind 2028", reageert oppositiepartij N-VA Respect Burgerbelangen.

Wingene stelt voor het eerst een meerjarenplan voor na de fusie met Ruiselede. De gemeente telt nu drie kernen: Wingene, Zwevezele en Ruiselede. De komende zes jaar zal het bestuur 62 miljoen euro investeren. 

"Toegankelijke dienstverlening. Een warm en zorgzaam ondersteuningsaanbod. Propere dorpen, goed onderhouden wegen, levendige kernen. Een bruisend vrijetijdsaanbod voor jong en oud... Dat blijft allemaal behouden en vormt het fundament van de gemeente vandaag”, benadrukt burgemeester Lieven Huys.

"Weinig beleidsruimte in volgende legislatuur"

Dat de gemeente ook geld zal moeten lenen (30 miljoen euro in 2027 en 2028), leidt tot kritiek bij de oppositiepartij N-VA Respect Burgerbelangen: "De exploitatie-uitgaven in 2028 zijn zo'n 31 miljoen euro, terwijl de exploitatieontvangsten geraamd zijn op 34 miljoen euro. Dit zal onze gemeente en inwoners opzadelen met een hoge schuld en weinig beleidsruimte geven in deze én de volgende legislatuur", reageert fractieleider Pieter-Jan Verhoye.

Daarom vraagt de partij - net zoals tijdens de verkiezingen - om de cultuurhuizen en vrijetijdscentra kleiner te bouwen.

Meerjarenplan

