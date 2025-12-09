Wingene stelt voor het eerst een meerjarenplan voor na de fusie met Ruiselede. De gemeente telt nu drie kernen: Wingene, Zwevezele en Ruiselede. De komende zes jaar zal het bestuur 62 miljoen euro investeren.

"Toegankelijke dienstverlening. Een warm en zorgzaam ondersteuningsaanbod. Propere dorpen, goed onderhouden wegen, levendige kernen. Een bruisend vrijetijdsaanbod voor jong en oud... Dat blijft allemaal behouden en vormt het fundament van de gemeente vandaag”, benadrukt burgemeester Lieven Huys.

