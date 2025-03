Omdat transmigranten in de grensregio steeds driester te werk gingen, nam een transportfirma extra maatregelen en schakelde ze een bewakingsfirma in. “De gouverneur heeft geen weet van andere ondernemingen die specifiek ter bestrijding van de impact van transmigratie een beroep deden op bewakingsfirma’s,” aldus Himpe.

Wel worden de snelwegparkings in West-Vlaanderen systematisch opgenomen in de planning voor controles. Zo werd in het najaar van 2023, met Britse financiële steun, private bewaking ingezet op een snelwegparking in de politiezone Doornik.