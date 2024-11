Zowat elke nacht proberen transmigranten in een vrachtwagen van transportbedrijf Mattheeuws te klauteren. Die pogingen kosten het bedrijf handen vol geld, want de transmigranten deinzen er niet voor terug om zeilen kapot te maken of sloten te vernielen. Daarbovenop riskeert de transportfirma forse boetes van de Britse immigratiedienst omdat ze een verstekeling aan boord hebben.

"Ze klimmen binnen langs ons tankstation en lopen dan op het dak om de controles van de chauffeurs te vermijden. We hebben de politie ook ingeschakeld omdat ze steeds agressiever werden naar onze chauffeurs toe", vertelt Mathieu Vander Paelt van transportbedrijf Mattheeuws.