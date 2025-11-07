16°C
Nieuws
Kortrijk

Ach­ter­vol­ging ein­digt met crash tegen schoolom­hei­ning, één ver­dach­te opgepakt

Achtervolging kortrijk

In Kortrijk is een politieachtervolging afgelopen nacht geëindigd met een crash tegen de omheining in de Kongoweg. De achtervolging begon eigenlijk al in Frankrijk.

De achtervolging past in de grenscriminaliteit rond de Franse grens, zeggen bronnen aan de redactie van Focus & WTV. De achtervolging begon in Frankrijk maar ging snel de grens over. Daarbij raakte ook de politiezone VLAS betrokken.

Eén arrestatie

De achtervolging eindigde uiteindelijk met een botsing tegen de omheining van de school Sint-Paulus in de Kongoweg in Kortrijk. Daarbij kon de politie ook één verdachte oppakken.

Meer details zullen wellicht later vandaag bekendraken.

De redactie
Politiezone Vlas

