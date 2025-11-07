Achtervolging eindigt met crash tegen schoolomheining, één verdachte opgepakt
In Kortrijk is een politieachtervolging afgelopen nacht geëindigd met een crash tegen de omheining in de Kongoweg. De achtervolging begon eigenlijk al in Frankrijk.
De achtervolging past in de grenscriminaliteit rond de Franse grens, zeggen bronnen aan de redactie van Focus & WTV. De achtervolging begon in Frankrijk maar ging snel de grens over. Daarbij raakte ook de politiezone VLAS betrokken.
Eén arrestatie
De achtervolging eindigde uiteindelijk met een botsing tegen de omheining van de school Sint-Paulus in de Kongoweg in Kortrijk. Daarbij kon de politie ook één verdachte oppakken.
Meer details zullen wellicht later vandaag bekendraken.
De redactie