"Vorig jaar heeft Elia aan de marine gevraagd om een oefening op te zetten om de bescherming van kritieke infrastructuur te controleren," zegt Kurt De Winter, directeur van het Maritiem Operatie Centrum in Zeebrugge. "Special forces werden ingezet als vijand en hebben verschillende scenario’s getest."

De vraag naar extra waakzaamheid komt niet uit het niets. Het aantal Russische schepen in Belgische wateren is de laatste jaren sterk gestegen. "We zien een verdubbeling van passages in vergelijking met drie jaar geleden. Dit gaat zowel om militaire schepen als hybride schepen, die mogelijk spionage- of sabotageacties uitvoeren," aldus De Winter.