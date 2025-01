NorthSeal is een gedeeld initiatief van zes landen rond de Noordzee dat gesteund wordt door de NAVO. De bedoeling is om verdachte activiteiten op zee te monitoren, snel informatie uit te wisselen en gecoördineerd te reageren, legt Van Tigchelt uit.

Onder meer in de strijd tegen sabotage, spionage en bedreiging aan de kritieke infrastructuur - brandend actueel gezien de recente Russische activiteiten in de Noordzee en de sabotage op de Oostzee - kan het platform nuttig zijn. "De Koude Oorlog lijkt terug te keren, met een nieuw front in de Noordzee," zegt Van Tigchelt.