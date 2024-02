Het Maritiem Informatiekruispunt met onder meer de marine, politie en douane houdt onze Noordzee nauwlettend in de gaten. Dat doet het vooral via elektronische gegevens. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien wanneer er een Russisch schip voorbijvaart.

“Vorig jaar was er nog de Admiral Vladimirsky die heel lang in onze Noordzee heeft rondgevaren. Niet alleen in het Belgisch gedeelte. We zijn daarvan door de bondgenoten op de hoogte gebracht en we zijn dan met onze eigen elektronische middelen dat schip beginnen opvolgen. En wanneer het onze zone benaderd heeft, hebben we ook onze fysische aanwezigheid verzekerd door er een kustpatrouillevaartuig bij te leggen”, vertelt Kurt De Winter, commandant Belgische marine.