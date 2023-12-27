Illustratiebeeld
Een maand na de uitbraak van vogelgriep in een pluimveebedrijf in Houthulst is de situatie opnieuw veilig verklaard. De inwoners die in een straal van 10 kilometer rond Houthulst wonen, moesten hun kippen en ander pluimvee afschermen. Die maatregel is nu volledig opgeheven.
Bij de uitbraak werden alle dieren in het getroffen bedrijf en in een ander landbouwbedrijf meteen afgemaakt. In totaal ging het om zo'n 65.000 kippen en kalkoenen. Het betrokken gebied in Houthulst en de naburige gemeenten zijn intussen vrij van beperkingen.
Jenna Lebrun
Kjenta Vangampelaere