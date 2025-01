In Adinkerke reed een lichte vrachtwagen achteraan in op een zoutstrooier op de E40. En er waren ook ongevalletjes met blikschade in onder meer Rumbeke, Anzegem en Zandvoorde bij Zonnebeke.

De meeste ongevallen gebeurden op kleinere wegen, want steden en gemeenten strooien vooral de hoofdwegen. Ook in Waregem waren ze vanmorgen vroeg al aan het strooien.