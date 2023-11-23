16°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

100 jaar Last Post onder Menen­poort: alle 55.000 namen wor­den voorgelezen

Menenpoort2

In de zomer van 2028, over twee jaar dus, krijgt iedereen de kans om 1 van de bijna 55.000 namen op de Menenpoort in Ieper voor te lezen.

Het is dan exact 100 jaar geleden dat de Last Post voor het eerst werd geblazen onder de Menenpoort. Een traditie om vermiste Britse soldaten van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. 

Drie dagen lang zullen alle namen na elkaar worden voorgelezen, ook 's nachts. Het speciale herdenkingsweekend past in het project 'Monuments en Moments' van Westtoer en Toerisme Vlaanderen.

Menenpoort prinsessen 1
Nieuws

Menenpoort heropend na twee jaar: Prinses Anne en Prinses Claire geven het startschot voor een nieuw hoofdstuk
Menenpoort 3
Redactie
Menenpoort Herdenking WOI

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Stefanie Sander (43) dan toch niet vrij zonder enkelband, arbeidsauditoraat gaat in beroep

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Menenpoort prinsessen 1

Menenpoort heropend na twee jaar: Prinses Anne en Prinses Claire geven het startschot voor een nieuw hoofdstuk
Menenpoort 3

Iconische Menenpoort schittert opnieuw na grondige restauratie
Menenpoort2

Restauratie Menenpoort voltooid
Menenpoort 1

Restauratie Menenpoort nadert einde: stellingen verdwijnen deze week
AnzacDay2024

Zonnebeke herdenkt gesneuvelde Australische soldaten op Anzac Day
Passchendaele Museum

Ruim 100.000 bezoekers voor Passchendaele Museum: meer dan vorig jaar
Aanmelden