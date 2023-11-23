Het is dan exact 100 jaar geleden dat de Last Post voor het eerst werd geblazen onder de Menenpoort. Een traditie om vermiste Britse soldaten van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.

Drie dagen lang zullen alle namen na elkaar worden voorgelezen, ook 's nachts. Het speciale herdenkingsweekend past in het project 'Monuments en Moments' van Westtoer en Toerisme Vlaanderen.