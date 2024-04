Op 25 april 1915 om half vijf 's ochtends landden de Anzacs voor het eerst op het Turkse schiereiland Gallipoli. In de acht maanden die daarop volgden, vielen meer dan achtduizend Australische en bijna drieduizend Nieuw-Zeelandse doden. Hoewel hun expeditie mislukte, verwierven de Anzacs toen toch een goede reputatie. Die werd de 'Anzac Legend' of de 'Spirit of Anzac' genoemd.