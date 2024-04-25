Tijdens de Eerste Wereldoorlog wilden de Britten in de zomer van 1917 een frontdoorbraak forceren, met het oog op de verovering van de havens van Zeebrugge en Oostende. Na honderd bloederige dagen stopte de aanval uiteindelijk op 10 november echter op de heuvelrug bij Passendale. Het veroverde terrein was veranderd in een maanlandschap. De Slag bij Passendale, ook wel Derde Slag bij Ieper genoemd, had bovendien ongeveer 600.000 slachtoffers geëist.

Maandagavond werd aan het Crest Farm Canadian Memorial in Passendale de herdenkingsplechtigheid 'Passchendaele Ceremony' gehouden. Gemeente Zonnebeke en het Passchendaele Museum zien het immers als hun taak om het erfgoed levend te houden en om de verhalen van toen door te geven aan de generaties van morgen. "De vele monumenten, relicten en begraafplaatsen blijven stille getuigen van de strijd die hier werd gevoerd", aldus burgemeester Koen Meersseman.

Ook schepen Joachim Jonckheere wees op het belang van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. "In een wereld waar vrede en veiligheid onder druk staan, is het belangrijker dan ooit om de boodschap van eenheid en harmonie te herhalen en door te geven aan de volgende generaties", klonk het in het Engels.





Na de plechtigheid volgde een fakkeltocht door de Canadalaan. De optocht volgde niet toevallig het traject van de laatste honderden meters van de Canadese inname van de puinen van Passendale. Bij de 'Passchendaele Ceremony' was onder anderen ook Canadees ambassadeur Nicholas Brousseau aanwezig.