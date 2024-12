Dat betekent dus dat het oorlogsmonument opnieuw in z’n volle glorie kan schitteren. Al is het werk nog niet helemaal af.

“Begin volgend jaar gaan we een groendak installeren. Daarvoor zijn we nu alle technieken aan het afwerken. Er komt ook nieuwe architecturale verlichting. Het is dus eigenlijk de puntjes op de i van het project zetten”, klinkt het.

Voorlopig kan er enkel ’s avonds onder de Menenpoort gewandeld worden, maar vanaf 21 december is er weer eenrichtingsverkeer mogelijk. De werken zullen ongeveer 1,5 miljoen euro gekost hebben. “Het onderhoud stopt natuurlijk niet. De eerste dag dat we hier opleveren, is de eerste dag dat we het reguliere onderhoud op poten zetten”, besluit Sarah Camerlynck.