De restauratie van de Menenpoort, een internationaal herdenkingssymbool voor de meer dan 54.000 vermiste soldaten van het Britse Gemenebest, is afgerond. Tijdens een feestelijk slotevenement, georganiseerd door de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), werd het vernieuwde monument officieel ingehuldigd. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts en burgemeester Katrien Desomer woonden het moment bij.

“De Menenpoort is hét symbool bij uitstek van respect voor en herinnering aan al de gesneuvelden in ‘Flanders Fields’”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts. “Met deze restauratie geven we de boodschap dat we hen nooit zullen vergeten. En dat we altijd en overal moeten streven naar geweldloze vrede”.