Luxem­burg­se slacht­of­fers voor het eerst her­dacht tij­dens Last Post in Ieper

Onder de Menenpoort in Ieper was er gisteravond een bijzondere Last Post-ceremonie plaats. Meer dan honderd muzikanten van de Koninklijke Volksharmonie Menen en een harmonie uit het Luxemburgse Grevenmacher speelden samen “Music for Peace and Friendship”.

Voor het eerst werden daarbij ook Luxemburgse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog expliciet herdacht. “Het is een ideaal moment om stil te staan bij vrede en vriendschap”, zegt Bieke Vanhalst van de Menense harmonie.

Volgens tamboer-majoor Marc Roose werden Luxemburgse slachtoffers nooit apart herdacht omdat Luxemburg toen geen eigen leger had.

Ook Luxemburgs ambassadeur Jean-Louis Thill woonde de plechtigheid bij. “Dit is een oproep om de verschrikkingen van oorlog te vermijden”, zegt hij.

De redactie
Last Post Menenpoort

