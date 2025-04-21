In de late middag en vanavond kan er tijdelijk wat regen vallen. Later is het dan weer droog bij nachtelijke minima van rond 7-8 graden. De wind waait minder hard tegen dan en draait naar zuidwest.

Morgen zijn er ook veel wolken met verspreid over de dag kans op eens wat regen of een bui, maar er komen gaandeweg ook wel wat bredere opklaringen. Het blijft zacht al koelt het dan wel af naar een 8 graden bij een naar west gedraaide wind.

Maandag en de dagen erna blijft het erg zacht met telkens veel wolken, mogelijk eens wat regen en ook telkens winderig weer.

Enkel de nacht van zondag op maandag is wat kouder met kans op wat vorst aan de grond. De hele rest van de periode is het veel zachter. Naar het eind van de week toe lijkt zelfs nog zachtere lucht te arriveren met dan weer oplopende regenkansen.