Wind­sur­fer Sol Degrieck opent sei­zoen met winst in Hawaï

Sol Degrieck (16) uit Koksijde heeft een indrukwekkende start van het seizoen 2026 gemaakt op de Quatro Maui Pro in Hawaï. Ze won de prestigieuze 5-start World Cup in zowel de Junior als Junior Pro categorieën. In de Pro Women divisie bereikte ze de halve finale en eindigde ze op een zevende plaats.

De wedstrijd vond plaats op Ho’okipa Beach, aan de noordkust van Maui, dat bekendstaat als de spirituele bakermat van het windsurfen. Het evenement vormde de eerste 5-star World Cup van het gezamenlijke PWA/IWT World Wave Tour seizoen 2026.

Meest gelezen

Simon mignolet 1
Sport

Verrassing bij Club Brugge: keeper Simon Mignolet stopt met voetballen
Stadion brugge
Sport

Bijna licht aan het eind van de tunnel? Raad voor Vergunningsbetwistingen buigt zich morgen over Brugs stadiondossier
KV Kortrijk
Sport

KV Kortrijk verslaat Jong AA Gent en zet grote stap naar promotie

Lees ook

Sol Degrieck

Sol Degrieck (15) stunt in wereldbeker wavewindsurfen op Tenerife: derde bij profs, winst bij U18
Sol degrieck

Windsurfwonder Sol Degrieck (15) verbaast wereld tijdens Gran Canaria World Cup
Kamiel Deraeve

Gezin verhuist naar Canarisch eiland voor surfcarrière Kamiel (12)
Sol Degrieck

Sol Degrieck (14) behaalt knappe derde plaats op WK windsurfen
2020-07-07 00:00:00 - Windfoilen wordt het nieuwe windsurfen

Windfoilen wordt het nieuwe windsurfen
2016-10-26 00:00:00 - Surfclub toont plannen nieuwbouw op het strand

Surfclub toont plannen nieuwbouw op het strand
