Sol Degrieck (16) uit Koksijde heeft een indrukwekkende start van het seizoen 2026 gemaakt op de Quatro Maui Pro in Hawaï. Ze won de prestigieuze 5-start World Cup in zowel de Junior als Junior Pro categorieën. In de Pro Women divisie bereikte ze de halve finale en eindigde ze op een zevende plaats.