Sol Degrieck (16) uit Koksijde heeft een indrukwekkende start van het seizoen 2026 gemaakt op de Quatro Maui Pro in Hawaï. Ze won de prestigieuze 5-start World Cup in zowel de Junior als Junior Pro categorieën. In de Pro Women divisie bereikte ze de halve finale en eindigde ze op een zevende plaats.
De wedstrijd vond plaats op Ho’okipa Beach, aan de noordkust van Maui, dat bekendstaat als de spirituele bakermat van het windsurfen. Het evenement vormde de eerste 5-star World Cup van het gezamenlijke PWA/IWT World Wave Tour seizoen 2026.
