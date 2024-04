Sol Degrieck, dochter van windsurfster Sigrid Rondelez, is een van de opkomende talenten in het windsurfen. Dat heeft ze bewezen op het wereldkampioenschap wave windsurfen in Chili. De 14-jarige Degriek werd knap derde, na een spannende finale. Daarmee versloeg ze heel wat volwassen toppers uit de windsurfwereld, zoals Sara Hauser en Lina Erpenstein.

Daarnaast pakte Sol ook nog een gouden medaille. Ze werd eerste op het wereldkampioenschap in de klasse Junior Girls.