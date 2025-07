Met de hoogste score van de dag zette ze niet alleen haar concurrentes, maar ook de jury en toeschouwers wereldwijd, aan het twijfelen of ze naar een toekomstig wereldkampioene aan het kijken waren, of er al een zagen, met als absoluut hoogtepunt een poging tot een dubbele voorwaartse salto – een manoeuvre die tot op heden ongezien is in het vrouwenwindsurfen.

Sol is al enkele jaren een bekende naam binnen de jeugdcategorieën van het internationale windsurfen, waar ze reeds drie keer de wereldtitel bij de jeugd op haar naam schreef.