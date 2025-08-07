Sol Degrieck (15) stunt in wereldbeker wavewindsurfen op Tenerife: derde bij profs, winst bij U18
De 15-jarige Sol Degrieck uit Koksijde heeft voor de tweede keer dit jaar het podium gehaald in een topwedstrijd bij de profs wavewindsurfen. Tijdens de prestigieuze Tenerife El Médano Grand Slam, een 5-Star Event op de wereldtour, eindigde ze derde. In de U18-categorie was Degrieck opnieuw ongenaakbaar.
Begin augustus verzamelden de beste wavewindsurfers ter wereld op het strand van Cabezo, Tenerife. Ondanks de ongewone weersomstandigheden – lichte wind en middelhoge golven – verzekerde Degrieck zich met goeie golfkeuzes, overtuigende bottomturns en agressieve topturns van een plek in de halve finale. Daar maakte ze het spannend: in de slotseconden scoorde ze met haar laatste golf 6,12 punten, genoeg om de finale te halen.
In een felbevochten eindstrijd moest Degrieck nipt de duimen leggen voor voormalig wereldkampioene Sarah-Quita Offringa uit Aruba. De Canarische Alexia Kiefer eindigde als tweede, Degrieck werd derde.
Ongenaakbaar bij U18
In de U18 Girls-categorie was de West-Vlaamse wel onklopbaar. Met hoge Table Top Forwards en spectaculaire aerials liet ze de concurrentie ver achter zich. “Ik keer nu terug naar Pozo op Gran Canaria om nog enkele weken te trainen voor het schooljaar begint”, vertelt een tevreden Degrieck. “Eind september trek ik naar de World Cup in Sylt.”
De Tenerife El Médano Grand Slam was de derde manche van de Unified PWA IWT World Tour. Degrieck staat momenteel derde op de wereldranglijst bij de profs en leidt bij de U18. De finale van het seizoen vindt plaats in Maui, Hawaï.