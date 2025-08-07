Begin augustus verzamelden de beste wavewindsurfers ter wereld op het strand van Cabezo, Tenerife. Ondanks de ongewone weersomstandigheden – lichte wind en middelhoge golven – verzekerde Degrieck zich met goeie golfkeuzes, overtuigende bottomturns en agressieve topturns van een plek in de halve finale. Daar maakte ze het spannend: in de slotseconden scoorde ze met haar laatste golf 6,12 punten, genoeg om de finale te halen.

In een felbevochten eindstrijd moest Degrieck nipt de duimen leggen voor voormalig wereldkampioene Sarah-Quita Offringa uit Aruba. De Canarische Alexia Kiefer eindigde als tweede, Degrieck werd derde.