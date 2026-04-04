De 17-jarige Julien Omey uit Harelbeke heeft in het Turkse Foca (Izmir) een uitzonderlijke prestatie neergezet. Hij werd zowel wereldkampioen bij de U19 als overall winnaar in de Techno 293 Plus-klasse en liet daarmee de internationale top achter zich.
Het kampioenschap in Foca (Izmir) werd over vijf dagen gevaren, in erg wisselende omstandigheden met wind van 5 tot meer dan 20 knopen, sterke stroming en verraderlijke golven. In totaal stonden tien races op het programma.
Omey nam vanaf de eerste wedstrijddag meteen de leiding en gaf die niet meer uit handen. Met drie overwinningen op de openingsdag sloeg hij meteen een kloof met de concurrentie, waarna hij die lijn consequent doortrok in de rest van het kampioenschap.
Meer dan 80 surfers
In een deelnemersveld van meer dan 80 U19-surfers uit sterke windsurflanden als Italië, Turkije en Griekenland bleef Omey de concurrentie telkens een stap voor. Ook op de slotdag, bij stevige wind, maakte hij het verschil met overtuigende prestaties.
Opvallend is dat Omey niet alleen zijn leeftijdsgenoten versloeg, maar ook oudere en meer ervaren surfers in het algemene klassement. Dat is uitzonderlijk, aangezien veel van die deelnemers deel uitmaken van professionele windsurfuniversiteiten.
Omey is daarentegen aangesloten bij Zeil- en Surfclub Gavermeer in Harelbeke en traint volledig in België, met De Gavers als vaste uitvalsbasis.