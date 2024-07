De ouders van Kamiel kennen Fuerteventura al, ze hebben er ook een tweede verblijf. Dat maakt de stap makkelijker. Maar toch. Peter Deraeve, papa van Kamiel: “Dat is inderdaad drastisch. Maar aan de andere kant willen we allebei niet binnen vijf jaar zeggen: "hadden we maar." We vinden het zelf ook wel leuk. Anders zouden we het niet doen, het is een verhaal van hem maar ook van ons.”

Kamiel Deraeve, surftalent: “Het heeft ook nadelen. Ik ga mijn vrienden ook enorm missen. En ik zal ze niet veel meer kunnen zien.”