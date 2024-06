Kamiel Deraeve is het opkomende talent in de surfwereld. De twaalfjarige West-Vlaming werd vorig jaar Belgisch Kampioen bij de U14. Hij doet regelmatig mee aan toernooien in het buitenland, met succes. Vorige week stond het regionaal open kampioenschap van Normandië, "Les Espoirs", op het programma. Deraeve was de beste bij de U12 jongens. De jonge golfsurfer won elke heat.

Die goede vorm bleef hij ook dit weekend aanhouden. Kamiel won het talentscout kampioenschap "Les Têtards 2024" bij de U12. Ook hier won Kamiel elke heat. Zo behaalde de Oostduinkerkenaar nu al heel wat overwinningen in de nationale competities van verschillende Europese landen: Portugal, Spanje, de Canarische eilanden, het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk.