De stad Oostende gaf in augustus nochtans groen licht, maar Natuurpunt en de erfgoedorganisatie Dement gingen bij de provincie in beroep. Volgens hen is het gebouw te groot en zal het ook het vrij zicht op de Koninklijke Gaanderijen verstoren.

De twee verenigingen halen hun slag thuis, het project moet opnieuw naar de tekentafel.