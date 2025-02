Voor de kust van Nazaré bedwingt Kamiel gigantische golven, vermoedelijk tussen de 18 en de 20 meter hoog. Hoe dan ook een persoonlijk record. Maar misschien komt Kamiel ook in het Guinness Book of Records terecht met een wereldrecord in zijn leeftijdscategorie. De beelden zijn nu doorgestuurd naar de universiteit van Lissabon, waar ze de exacte hoogte bepalen. Enkele maanden geleden is het gezin Deraeve voor het surfen naar Spanje verhuisd.