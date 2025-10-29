Kamiel Deraeve bewijst nog maar eens dat hij tot de grootste surfbeloftes van ons land behoort. De jonge Oostduinkerkenaar won in Spanje zowel de Belgische titel bij de jeugd als in de open klasse. Daarmee verslaat hij dus ook oudere, ervaren surfers.

“Ik ben superblij met mijn resultaat”, zegt Kamiel. “Vooral omdat ik van mezelf vond dat ik heel goed heb gesurft. Ik heb geen slechte heat gehad, en ik ben vooral trots dat ik ook in de open men heb kunnen winnen.”