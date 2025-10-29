14°C
Kamiel Derae­ve (13) surft naar uni­cum: surf­ta­lent pakt dub­be­le Bel­gi­sche titel

Kamiel Deraeve

© Ruben Clijsters Sports Consultants (archief)

De 13-jarige Kamiel Deraeve uit Oostduinkerke heeft een indrukwekkend weekend achter de rug. In Spanje pakte hij niet één, maar twee Belgische titels in het surfen: bij de jeugd én voor het eerst ook in de open klasse, waar alle leeftijden meedoen.

Kamiel Deraeve bewijst nog maar eens dat hij tot de grootste surfbeloftes van ons land behoort. De jonge Oostduinkerkenaar won in Spanje zowel de Belgische titel bij de jeugd als in de open klasse. Daarmee verslaat hij dus ook oudere, ervaren surfers.

“Ik ben superblij met mijn resultaat”, zegt Kamiel. “Vooral omdat ik van mezelf vond dat ik heel goed heb gesurft. Ik heb geen slechte heat gehad, en ik ben vooral trots dat ik ook in de open men heb kunnen winnen.”

Olympische Spelen

Kamiel’s leven draait volledig rond de golven. Deze ochtend vertrok hij samen met zijn vader vanuit Parijs naar Hawaï, waar hij de komende weken zal trainen. Daarna volgen nog wedstrijden in Ierland en Peru, waar ook het wereldkampioenschap op het programma staat.

“Volgend jaar wil ik meedoen aan het WK voor volwassenen”, vertelt hij. “Daar kan je je plaatsen voor de Olympische Spelen. Die van 2028 in Los Angeles komen misschien te vroeg, maar 2032 in Brisbane is mijn echte doel.”

"De Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles komen misschien te vroeg, maar 2032 in Brisbane is mijn echte doel.”

Kamiel Deraeve, surfer

De jonge surfer laat zich hoe dan ook niet gek maken door verwachtingen. “In een wedstrijd doe ik gewoon alsof ik ga freesurfen. Ik probeer aan niets te denken — ook niet aan wat anderen van mij vinden.”

Alles zelf bekostigen

Toch is de weg naar de top niet eenvoudig. De vele reizen en trainingsstages kosten veel geld, en ondanks zijn succes blijft financiële steun beperkt.

“We krijgen momenteel elke deur tegen onze neus”, zegt vader Peter Deraeve. “Zowel bij de federatie als bij Sport Vlaanderen hebben we al verschillende keren steun gevraagd, niet alleen financieel, maar ook voor begeleiding. Maar voorlopig moeten we alles zelf bekostigen.”

