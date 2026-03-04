8°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

Leer­lin­gen Mae­r­lant Athe­ne­um orga­ni­se­ren opnieuw een surfwedstrijd

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Wenduine bij De Haan hebben tientallen jongeren het deze namiddag tegen elkaar opgenomen in een surfwedstrijd: De Maerlant Surf Cup. Het evenement is een eindwerk van vijf leerlingen uit het zesde jaar Sport van het Maerlant Atheneum. Ze nemen de volledige organisatie zelf in handen.

Zo'n 8 graden en een sterke wind op de zeedijk in Wenduine. Het zorgt voor grote golven, maar dat is ook een uitdaging voor de surfers. Pittige weersomstandigheden, typisch België. Alles was georganiseerd door vijf leerlingen uit het zesde jaar Sport van het Maerlant-atheneum. De volledige organisatie namen ze in handen: sponsors zoeken, communiceren met externe partners, promotie maken, coördinatie op dag zelf. Maia Baumer, organisator: "Ik vind het super tof, omdat ik later ook mijn eigen surfschool wil. Dus dat is een goede voorbereiding en heel cool dat we dit in elkaar mogen steken."

Jack Poignie, deelnemer: “Het ging nog redelijk goed. Er was veel onderstroming. Er was veel wind, dus het was natuurlijk wat moeilijker om erdoor te geraken.”

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Surfen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden