Zo'n 8 graden en een sterke wind op de zeedijk in Wenduine. Het zorgt voor grote golven, maar dat is ook een uitdaging voor de surfers. Pittige weersomstandigheden, typisch België. Alles was georganiseerd door vijf leerlingen uit het zesde jaar Sport van het Maerlant-atheneum. De volledige organisatie namen ze in handen: sponsors zoeken, communiceren met externe partners, promotie maken, coördinatie op dag zelf. Maia Baumer, organisator: "Ik vind het super tof, omdat ik later ook mijn eigen surfschool wil. Dus dat is een goede voorbereiding en heel cool dat we dit in elkaar mogen steken."

Jack Poignie, deelnemer: “Het ging nog redelijk goed. Er was veel onderstroming. Er was veel wind, dus het was natuurlijk wat moeilijker om erdoor te geraken.”