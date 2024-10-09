22°C
Sport

Wevel­gem nog zeker 6 jaar aan­komst­plaats van Gent-Wevelgem

Wevelgem

Wevelgem blijft nog zeker zes jaar de aankomstplaats van wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. De gemeente betaalt daar iets meer voor dan de vorige keer.

Bij de vorige overeenkomst betaalde Wevelgem elk jaar 300.000 euro. Dat was toen het dubbele van het vorige contract. De komende twee edities betaalt Wevelgem nu 310.000 euro, dat loopt na zes jaar op tot 330.000 euro. 

Het peloton zal ook door deelgemeenten Wevelgem en Moorsele rijden. Of de wedstrijd de komende zes jaar ook start in Ieper is nog niet zeker.

De redactie
Gent-Wevelgem

