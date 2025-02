Wie exact wil weten hoelang het nog duurt vooraleer de renners aan de start van Gent-Wevelgem staan, kan dat vanaf nu eenvoudig volgen op de aftelklok aan het gemeentehuis van Wevelgem. De wedstrijd start op 30 maart op de Grote Markt van Ieper. De mannen vertrekken om 10.40 uur, de vrouwen volgen om 13.20 uur. De finish ligt, zoals steeds, in de Vanackerestraat in Wevelgem.

Contractueel gezien is dit trouwens de laatste editie van Gent-Wevelgem met de finish in Wevelgem, maar dat wil de gemeente graag met zes jaar verlengen. Volgens organisator Flanders Classics zijn er constructieve gesprekken aan de gang en is de kans groot dat het contract verlengd wordt.