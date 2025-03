Ook vorig jaar ging de zege er naar Lorena Wiebes. De Nederlandse haalde het toen eveneens van Balsamo. Wiebes won afgelopen donderdag nog de Classic Brugge-De Panne.

Het waren Britt de Grave, Katia Ragusa en Beatrice Caudera die voor een eerste serieuze aanval zorgden. Zij kregen na 13 kilometer het gezelschap van Franziska Brausse en Maaike Boogaard. Cleo Kiekens en Mia Griffin haakten voorin ook aan waardoor we na 17 kilometer een kopgroep met 7 rensters kregen. De verstandhouding in dit gezelschap was meteen uitstekend en zij sprokkelden vlug een voorsprong bijeen van 4:30 op het peloton.

In die grote groep had na zowat 50 kilometer een massale valpartij plaats. Hierdoor brak de grote groep in twee stukken met in het eerste gedeelte 35 rensters. Na verloop van tijd reformeerde het peloton zich en telden de leidsters half koers een voorsprong van nog slechts 1 minuut.

Voor de beklimming van de Baneberg, op 63 kilometer van de finish, kregen we een algemene hergroepering. De nervositeit nam daarop toe in de grote groep en dat resulteerde in enkele valpartijen. Met nog 45 kilometer voor de boeg trokken Mischa Bredewold, Alexandra Manly, Marta Jaskulska, Lucinda Brand, Jeanne Korevaar en Anneke Dijkstra in de aanval. Maar ook die aanval werd tenietgedaan.

Op de laatste keer Kemmelberg trok Lotte Kopecky fors door. Zij lag aan de basis van een kopgroep met Lorena Wiebes, Chloé Dygert, Giada Borghesi, Elisa Longo Borghini en Letizia Borghesi. Met nog 25 kilometer te rijden smolt weer alles samen en zette het peloton koers richting Vanackerestraat. In de daaropvolgende sprint nam Lotte Kopecky Lorena Wiebes op sleeptouw en die werkte het perfect af.