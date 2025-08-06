Bart Depotter (VLM), leidend ambtenaar van de terreinwerken van de ruilverkaveling Sint-Rijkers: “We zijn er trots op dat we hier uitsluitend met lokaal materiaal hebben gewerkt. ​ Kasseien zijn een duur en zeldzaam natuurproduct uit graniet of porfier, dus het is goed dat ze in de Beauvoordestraat een tweede leven krijgen. En dat terwijl er plannen waren om de kasseien van het depot naar een breekwerf te brengen of te verkopen. Dit is een schoolvoorbeeld van circulair werken met bouwmaterialen. Bovendien was dit het goedkoopste van de drie scenario’s.” De totale kostprijs van de heraanleg is ongeveer € 225.000.”