Kasseiweg in Alveringem, bekend van Gent-Wevelgem, behoudt landelijk karakter
In Alveringem is de heringerichte Beauvoordestraat officieel ingehuldigd. De kasseiweg was in slechte staat en er waren problemen met de afvoer van regenwater.
De Beauvoordestraat is heraangelegd in kasseien. De straat, die traditiegetrouw op het parcours van Gent-Wevelgem ligt, behoudt zo haar landelijk karakter. Alle kasseien in de heraangelegde weg zijn gerecupereerd: ofwel van de oorspronkelijke weg, ofwel uit het gemeentelijk depot. Tienduizenden kasseien krijgen hier een tweede leven.
Schoolvoorbeeld van circulair werken
Bart Depotter (VLM), leidend ambtenaar van de terreinwerken van de ruilverkaveling Sint-Rijkers: “We zijn er trots op dat we hier uitsluitend met lokaal materiaal hebben gewerkt. Kasseien zijn een duur en zeldzaam natuurproduct uit graniet of porfier, dus het is goed dat ze in de Beauvoordestraat een tweede leven krijgen. En dat terwijl er plannen waren om de kasseien van het depot naar een breekwerf te brengen of te verkopen. Dit is een schoolvoorbeeld van circulair werken met bouwmaterialen. Bovendien was dit het goedkoopste van de drie scenario’s.” De totale kostprijs van de heraanleg is ongeveer € 225.000.”