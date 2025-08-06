29°C
Aanmelden
Nieuws
Alveringem

Kas­sei­weg in Alve­rin­gem, bekend van Gent-Wevel­gem, behoudt lan­de­lijk karakter

Kasseiweg

In Alveringem is de heringerichte Beauvoordestraat officieel ingehuldigd. De kasseiweg was in slechte staat en er waren problemen met de afvoer van regenwater.

De Beauvoordestraat is heraangelegd in kasseien. De straat, die traditiegetrouw op het parcours van Gent-Wevelgem ligt, behoudt zo haar landelijk karakter. Alle kasseien in de heraangelegde weg zijn gerecupereerd: ofwel van de oorspronkelijke weg, ofwel uit het gemeentelijk depot. Tienduizenden kasseien krijgen hier een tweede leven. ​

Schoolvoorbeeld van circulair werken

Bart Depotter (VLM), leidend ambtenaar van de terreinwerken van de ruilverkaveling Sint-Rijkers: “We zijn er trots op dat we hier uitsluitend met lokaal materiaal hebben gewerkt. ​ Kasseien zijn een duur en zeldzaam natuurproduct uit graniet of porfier, dus het is goed dat ze in de Beauvoordestraat een tweede leven krijgen. En dat terwijl er plannen waren om de kasseien van het depot naar een breekwerf te brengen of te verkopen. Dit is een schoolvoorbeeld van circulair werken met bouwmaterialen. Bovendien was dit het goedkoopste van de drie scenario’s.” De totale kostprijs van de heraanleg is ongeveer € 225.000.”

Aanleg beauvoordestraat alveringem
Kasseien depot alveringem beauvoordestraat sint rijkers
Kasseiweg
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Gent-Wevelgem Kasseien

Meest gelezen

Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Addhome
Nieuws

Klanten verliezen tienduizenden euro nadat ze containerunit bestelden, bedrijf failliet
Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Demostand inkom IVIO

Restafvalzakken verdwijnen in regio Izegem
Vijversdreef

Vijversdreef in Brugge krijgt straks (tijdelijk) een knip, nu al kritiek
Amfivoertuig

Nostalgie op het water: 80 amfibievoertuigen varen van Beernem naar Brugge
Gistel

Ongerustheid in Gistel na vaststelling verhoogde dioxine- en pcb-waarden
Zwembad Izegem

Hitte lokt honderden bezoekers naar openluchtzwembad in Izegem
Treinen - Kust - Blankenberge - Station

Extra treinen naar de kust zitten goed vol op drukke zomerdag
Aanmelden