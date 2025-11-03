“Gent-Wevelgem” start voor tien jaar in Middelkerke én krijgt ook een andere naam
Het was het laatste ontbrekende puzzelstukje voor het komende wielervoorjaar: waar zal de startplaats liggen van de wielerklassieker Gent-Wevelgem? In Middelkerke, dat hebben de gemeente en organisator Flanders Classics maandag bekend gemaakt. En meteen voor een hele periode: de komende tien jaar. Meer nog: ook de naam van "Gent-Wevelgem" verandert in "In Flanders Fields From Middelkerke to Wevelgem".
Middelkerke neemt zo de plaats in van Ieper dat de voorbije jaren de startplaats was voor Gent-Wevelgem. Maar het hoge budget van 120.000 euro per jaar woog wat te zwaar voor de Kattenstad, die voorstelde om hoogstens nog te alterneren met een andere startplaats - om het jaar - of minder wilde op tafel leggen.
En nu springt Middelkerke dus op de kar. Voor het eerst op 29 maart 2026. Tot 2035. De aankomst in Wevelgem ligt contractueel vast tot 2031. De vrouwen starten niet in Middelkerke, hun wedstrijd wordt Wevelgem - Wevelgem.
Burgemeester Jean-Marie Dedecker: “Waar koersfestijn aanbieden"
Burgemeester Jean-Marie Dedecker: “Ik ben ongelooflijk trots dat de start van Gent – Wevelgem voor de komende jaren in Middelkerke plaatsvindt. Kijk maar naar de geschiedenis, de fenomenale erelijst en de bijzondere verhalen die Gent-Wevelgem typeren. Gent-Wevelgem is voor mij de poëzie van Jacques Brel gekoppeld aan de paardenkracht van onze ereburger Freddy Maertens en de groeven van Briek Schotte. Topsport op zijn schoonst wat mij betreft. Gent-Wevelgem heeft al bewezen dat het vleesgeworden heroïek, spanning en tragiek is. Het doet me trouwens likkebaardend terugdenken toen we hier het BK in 2022 mochten organiseren. Er waren bijna constant waaiers, dus wij garanderen meteen een stevige prélude voor de Moeren en de heuvelzone. Maar ik kijk er vooral naar uit om, samen met de Middelkerkenaars, alle koersminnaars en renners een prachtige start van een waar koersfestijn aan te bieden."