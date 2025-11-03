Middelkerke neemt zo de plaats in van Ieper dat de voorbije jaren de startplaats was voor Gent-Wevelgem. Maar het hoge budget van 120.000 euro per jaar woog wat te zwaar voor de Kattenstad, die voorstelde om hoogstens nog te alterneren met een andere startplaats - om het jaar - of minder wilde op tafel leggen.

En nu springt Middelkerke dus op de kar. Voor het eerst op 29 maart 2026. Tot 2035. De aankomst in Wevelgem ligt contractueel vast tot 2031. De vrouwen starten niet in Middelkerke, hun wedstrijd wordt Wevelgem - Wevelgem.