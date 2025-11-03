13°C
Aanmelden
Sport
Middelkerke

Gent-Wevel­gem” start voor tien jaar in Mid­del­ker­ke én krijgt ook een ande­re naam

Middelkerke-Wevelgem

Het was het laatste ontbrekende puzzelstukje voor het komende wielervoorjaar: waar zal de startplaats liggen van de wielerklassieker Gent-Wevelgem? In Middelkerke, dat hebben de gemeente en organisator Flanders Classics maandag bekend gemaakt. En meteen voor een hele periode: de komende tien jaar. Meer nog: ook de naam van "Gent-Wevelgem" verandert in "In Flanders Fields From Middelkerke to Wevelgem".

Middelkerke neemt zo de plaats in van Ieper dat de voorbije jaren de startplaats was voor Gent-Wevelgem. Maar het hoge budget van 120.000 euro per jaar woog wat te zwaar voor de Kattenstad, die voorstelde om hoogstens nog te alterneren met een andere startplaats - om het jaar - of minder wilde op tafel leggen.

En nu springt Middelkerke dus op de kar. Voor het eerst op 29 maart 2026. Tot 2035. De aankomst in Wevelgem ligt contractueel vast tot 2031. De vrouwen starten niet in Middelkerke, hun wedstrijd wordt Wevelgem - Wevelgem.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker: “Waar koersfestijn aanbieden"

Burgemeester Jean-Marie Dedecker: “Ik ben ongelooflijk trots dat de start van Gent – Wevelgem voor de komende jaren in Middelkerke plaatsvindt. Kijk maar naar de geschiedenis, de fenomenale erelijst en de bijzondere verhalen die Gent-Wevelgem typeren. Gent-Wevelgem is voor mij de poëzie van Jacques Brel gekoppeld aan de paardenkracht van onze ereburger Freddy Maertens en de groeven van Briek Schotte. Topsport op zijn schoonst wat mij betreft. Gent-Wevelgem heeft al bewezen dat het vleesgeworden heroïek, spanning en tragiek is. Het doet me trouwens likkebaardend terugdenken toen we hier het BK in 2022 mochten organiseren. Er waren bijna constant waaiers, dus wij garanderen meteen een stevige prélude voor de Moeren en de heuvelzone. Maar ik kijk er vooral naar uit om, samen met de Middelkerkenaars, alle koersminnaars en renners een prachtige start van een waar koersfestijn aan te bieden."

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Gent-Wevelgem

Meest gelezen

eli iserbyt
Sport

Veldrijder Eli Iserbyt krijgt slecht nieuws op laatste echo in UZ Gent
Ronny poelvoorde 01
Sport

Voormalig veldrijder Ronny Poelvoorde overleden
Vd V Oostkamp 2
Sport

Sterren van FC Barcelona slapen straks in Oostkamp: hotel streng beveiligd, burgemeester vraagt rust te bewaren

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club NXT Barcelona

Perfect rapport voor Club NXT: Na Bayern, gaat ook FC Barcelona voor de bijl
Schorre

Onrust over bouwplannen padelcomplex op middenplein wielerpiste
Spelersbus FC Barcelona

Supporters FC Barcelona wachten tevergeefs aan het hotel en zien enkel spelersbus oprijden
Zwembad Ieper gesloten
Update

Zwembad Ieper terug open na technisch probleem
Vd V Oostkamp 2

Sterren van FC Barcelona slapen straks in Oostkamp: hotel streng beveiligd, burgemeester vraagt rust te bewaren
Kamiel Deraeve

Kamiel Deraeve (13) surft naar unicum: surftalent pakt dubbele Belgische titel
Aanmelden