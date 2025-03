Na de Classic Brugge-De Panne den de E3 Classic is Gent-Wevelgem zondag het decor van de derde WorldTourkoers in ons land. Merlier stond vrijdag al op de voorlopige deelnemerslijst maar zal nu ook officieel aan de start in Ieper verschijnen.

Hij moest afgelopen woensdag nog gehecht worden aan de knie na een val diep in de finale van Brugge-De Panne. De kopman van Soudal Quick-Step wordt morgen omringd door provinciegenoten Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe en Warre Vangheluwe.