Tim Merlier heeft snelste benen in Knokke-Heist
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Tim Merlier is opnieuw de koning van de Wandelaar. De spurtbom van Soudal-Quick.Step gaf de andere snelle mannen ruim het nakijken in de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour tussen Merelbeke en Knokke-Heist. Hij finishte voor de Nederlander Olav Kooij en Jasper Philipsen.
Het is voor de 33-jarige Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Woensdag werd hij nog tweede in de openingsetappe naar Scherpenheuvel-Zichem, waar de Eritreeër Biniam Girmay de snelste was.
Morgen gaat de rittenkoers verder met de koninginnenetappe met aankomst op de Muur van Durbuy. De 95e Baloise Belgium Tour eindigt zondag.
De redactie