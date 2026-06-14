Het is voor de 33-jarige Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Woensdag werd hij nog tweede in de openingsetappe naar Scherpenheuvel-Zichem, waar de Eritreeër Biniam Girmay de snelste was.

Morgen gaat de rittenkoers verder met de koninginnenetappe met aankomst op de Muur van Durbuy. De 95e Baloise Belgium Tour eindigt zondag.