Nieuwenhuis was duidelijk de beste in de sneeuw en reed zowat van start tot finish solo aan de leiding. Hij haalde het uiteindelijk met ruime voorsprong van net iets meer dan een minuut op Niels Vandeputte en Joran Wyseure. Voor Nieuwenhuis was het de vierde zege van het seizoen, de eerste ooit in een WB-cross. Michael Vanthourenhout werd vierde, voor WB-leider Eli Iserbyt.



In de stand van de Wereldbeker blijft Iserbyt leider en telt nu 208 punten. Nieuwenhuis volgt nu als tweede in de stand met 162 punten, Laurens Sweeck is derde met 134 punten achter zijn naam.