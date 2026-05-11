Van “perfecte avond” tot “herinnering voor het leven”: zo klinkt blauw-zwart na pandoering tegen Union
Hans Vanaken was zondag de matchwinnaar voor Club Brugge in de topper tegen Union (5-0-zege). De aanvoerder zette blauw-zwart op het half uur op voorsprong met een geweldige streep in de winkelhaak. Met een kopbaldoelpunt op slag van rust zorgde hij ook voor de derde goal. Vanaken was achteraf erg tevreden. "We hebben een belangrijke stap gezet richting het kampioenschap", liet hij noteren.
"We wisten vooraf dat dit een heel belangrijke match zou worden", aldus de aanvoerder. "En het is allemaal uitstekend verlopen. Het was een perfecte avond. De eerste helft was over het algemeen geweldig. We konden hen goed onder druk zetten, hadden veel kansen en scoren drie keer. Ik denk niet dat het Union dikwijls overkomt dat ze drie goals tegen krijgen in een wedstrijd, laat staan in een helft. Na rust moeten ze komen. Ze spelen alles of niets, maar kunnen gelukkig niet scoren. Al was een tegengoal ook geen drama geweest. Zelf maken we er op het einde nog twee. Het doel vandaag was om de drie punten te halen en dat is gelukt."
Vanaken hoopt donderdag de klus te klaren in Mechelen. Bij een zege Achter de Kazerne is blauw-zwart altijd kampioen. "We moeten het nu zo snel mogelijk afmaken", knikte hij.
"We zijn er nu zo dichtbij. We hebben vandaag een belangrijke stap gezet richting het kampioenschap. Enkele weken geleden, na onze nederlaag op Union, werden we al afgeschreven. Iedereen zag Union al als kampioen. Nu staan er we er toch. We moeten nu opletten dat we geen punten meer gaan verliezen de komende week."
"Herinnering voor het leven"
"Het was een heel mooie avond vanavond, een herinnering voor het leven", opende een gelukkige Leko. "We hadden vandaag de kans om te laten zien hoe goed we zijn en dat hebben we ook gedaan. We strijden hier samen al vijf maanden voor. Het was niet makkelijk voor mijn jongens. Enkel de titel telt bij Club Brugge. Ik ben heel trots. We hebben vandaag een laatste stap richting het kampioenschap gezet. We hebben nog niets in handen, maar zijn er dichtbij. Het is nu zaak goed te recupereren richting donderdag. We moeten in Mechelen nog een keer winnen en dan zijn we klaar."
In ons land moesten de Bruggelingen echter lange tijd achtervolgen op Union. "Het is niet makkelijk om tegen deze ploeg te spelen", pufte Leko. "Ze spelen heel direct voetbal en hoeven niet te domineren om een resultaat te halen. We verloren dit seizoen twee keer op Union. Vooral het verlies vorige maand deed veel pijn. De wil was vandaag dan ook groot om revanche te nemen."
Coach Ivan Leko glunderde na het laatste fluitsignaal. “De laatste stap richting titel is gezet”, klinkt het bij de coach van Blauw-Zwart © Belga
Het slotwoord hield Leko voor de "ongelofelijke" fans in het Jan Breydelstadion. "Ik heb enorm genoten vanavond en ik denk dat iedereen dat heeft gedaan. Ik vroeg vooraf om de sfeer van een Champions League-avond en die heb ik gekregen. Het hele stadion stond achter ons. De sfeer was geweldig. Dit helpt ons echt om resultaten te halen", eindigde hij.