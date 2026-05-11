Een enthousiast Club was zondag van bij het begin van de partij baas. Christos Tzolis ging al na drie minuten zijn kans vanop de rand van de zestien, maar mikte over. Bij een hoekschop moest Kevin Rodriguez, die na zijn invallersrol in de bekerfinale door David Hubert weer in de basis werd gedropt, een bal van de lijn koppen. Union kreunde onder de druk en kon zelf geen enkel gevaar creëren. De gewonnen bekerfinale van donderdag tegen Anderlecht (3-1 nv) leek nog in de benen te zitten.

Op het half uur zorgde de kapitein voor de verlossing voor Club. Hans Vanaken ramde de bal van op het halve maantje heerlijk in de winkelhaak, 1-0. De thuisploeg rook bloed en telde de bezoekers nog voor rust helemaal uit. Zeven minuten na de openingstreffer vonden de twee backs elkaar op weg naar een dubbele voorsprong. De USG-verdediging verkeek zich op een voorzet van Hugo Siquet, een volledig vrijstaande Joaquin Seys werkte aan de tweede paal af, 2-0.

Union moest reageren en zette Club-doelman Dani van den Heuvel, die de voorkeur kreeg op de herstelde Simon Mignolet, een eerste keer aan het werk. De Nederlander moest zich strekken op een gevaarlijke vrijschop van Besfort Zeneli. Aan de overkant zorgde een stilstaande fase op slag van rust wel voor de 3-0. Uitblinker Vanaken kopte een hoekschop van Tzolis knap in de bovenhoek. Het Jan Breydelstadion ontplofte. Union hing halverwege al tegen de touwen.

Na de pauze haalde Club de voet van het gaspedaal. De bezoekers mochten komen en deden dat plots met overtuiging. Vooral Mateo Biondic was gevaarlijk. De deze winter in Brussel toegekomen Duitser testte eerst de vuisten van Van den Heuvel en vond vervolgens de lat op zijn weg. Een poging van de ingevallen Mohammed Fuseini ging net over. Scoren lukte echter niet voor de Unionisten en zo smolt langzaam ook het laatste restje hoop weg. Voor Club dreigden Carlos Forbs en de ingevallen Romeo Vermant nog, zonder succes.

De wedstrijd leek even uit te doven, maar dat was buiten Club gerekend. Christos Tzolis, mogelijk de beste speler op de Belgische velden momenteel, slalomde drie minuten voor tijd op de tegenaanval door de Union-defensie en schoof de bal keurig voorbij doelman Kjell Scherpen, goed voor zijn zesde goal in deze play-offs. Ook Union toonde zich nog eens. Kevin Mac Allister leek met een prachtige omhaal nog voor de eerredder te zorgen, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Het slotakkoord was voor Carlos Forbs. De snelle buitenspeler legde op aangeven van Tzolis de forfaitscore vast. Eindstand: 5-0.

De focus kan voor Club nu helemaal richting donderdag gaan. Dan is Club bij een zege op bezoek bij KV Mechelen altijd kampioen. Ook bij een gelijkspel of zelfs een nederlaag kan, afhankelijk van het resultaat van Union dat gelijktijdig speelt bij AA Gent, de champagne ontkurkt worden.