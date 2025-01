Na 26 minuten cross zette Nys zich op kop, maar half wedstrijd was de kopgroep nog altijd tien man sterk. Dat gezelschap zou voor het intrekken van de voorlaatste ronde zelfs aandikken tot veertien renners. Van der Haar en Iserbyt gingen versnellen en begonnen aan de laatste twee ronden met een voorsprong van tien seconden. Met Nys in het wiel, dichtte Van Aert de kloof. In de slotronde plaatste Nys een beslissende versnelling. Nys volgt Van Aert, die Iserbyt en Van der Haar nog moest voor laten gaan voor de ereplaatsen, op als winnaar van de Spaanse Wereldbekercross.

"De zon deed goed deze week. Het helpt om het lichaam te laten herstellen. Ik heb na Otegem vooral ingezet op corps stability om mijn zwakke been te versterken. En dat is redelijk gelukt ook. Ik voelde me meteen heel goed in de wedstrijd zitten. Ik voerde de cross aan en onderhield het tempo om de positie van Michael Vanthourenhout in het klassement veilig te stellen. Het mocht immers niet stilvallen. Wout van Aert mocht niet te goed in de wedstrijd komen. Daarin zijn we wel geslaagd."

Op de splijtende aanval van Thibay Nys had Iserbyt geen antwoord. "Ik wist dat ik zeker niet de beste was op de strook bergop. Ik had daar wel een klein gaatje, maar dan zie je dat Nys met een nieuwe tempoversnelling enkele wattages meer kan duwen. Ik was niet sterk genoeg om ook op zo'n verbluffende wijze die helling op te rijden. Tweede worden, was dus het hoogst haalbare."