Declercq en de Nederlander Van Sintmaartendsdijk maakten lang de beste indruk. De beslissing viel uiteindelijk in de laatste ronde met zes leiders: Van Sint-Maartensdijk, Merlier, Verwilst, Dejaegher, Warlop en Declercq.

Tim Merlier versnelde op de laatste duin en greep de overwinning, in wat pas zijn tweede strandseizoen was. De Oost-Vlaming liet Van Sint-Maartensdijk knap achter zich, terwijl Tim Declercq in één van zijn laatste wedstrijden bij Soudal-Quick.Step als derde over de finish kwam.