De mooiste overwinning? Volgens Lampaert zelf is dat die in Kopenhagen in 2022, toen hij in de Tour de France het geel veroverde. “Kijkend naar de hele wereld, was dat toch wel de grootste van allemaal", glundert hij.

Lampaert blijft voorlopig nog gewoon doorkoersen. Zijn contract bij Soudal-Quick Step loopt nog tot 2027.