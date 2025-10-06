17°C
Boek For­za Lam­pa­ert’ over wiel­ren­ner Yves Lam­pa­ert voor­ge­steld in Ingelmunster

Wielrenner Yves Lampaert staat centraal in het boek Forza Lampaert, geschreven door zijn vriend en journalist Wouter Deboot. Vrijdag werd het boek voorgesteld in Lampaerts thuisdorp, Ingelmunster, waar vrienden, familie en wielerfans samenkwamen om het verhaal van de man achter de renner te vieren.

Het boek biedt een openhartig portret van de Ingelmunsterse renner: van zijn roots als boerenzoon tot zijn carrière als trouwe soldaat van het Wolfpack.

Hij is een coureur zoals je ze niet vaak meer ziet in het peloton.

Wouter Deboot - auteur 'Forza Lampaert'

Deboot schetst Lampaert zoals hij echt is: een oerdegelijke renner, een trouw teamlid én een mens met zijn ups, downs en dromen. “Hij is een coureur zoals je ze niet vaak meer ziet in het peloton”, zegt Deboot. “Iemand die vanuit zijn buik leeft en er alles voor geeft. Je ziet hem groeien van kleine boerenzoon met grote dromen naar iemand die er alles aan doet om ze te verwezenlijken. Vandaag staat hij dankbaar in het leven.”

Geel in Kopenhagen

De mooiste overwinning? Volgens Lampaert zelf is dat die in Kopenhagen in 2022, toen hij in de Tour de France het geel veroverde. “Kijkend naar de hele wereld, was dat toch wel de grootste van allemaal", glundert hij.

Lampaert blijft voorlopig nog gewoon doorkoersen. Zijn contract bij Soudal-Quick Step loopt nog tot 2027.

Stefaan Vanpoucke
Berre Uyttenhove
Yves Lampaert

