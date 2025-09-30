" Eén doel maar morgen,Tim Merlier nog eens aan een zege te helpen?" vroeg Jeroen Sap aan de aankomst. "Neen, hij is ziek geworden. Buikgriep, dus komt er wat meer druk op mijn schouders," antwoordt Lampaert. " Maar ik ben daar al kampioen geworden en eens tweede geworden. Laat ons proberen om dicht te zitten. Het zou nog een mooi einde worden van het seizoen. Ik ben goed aan het trainen, ik ben tevreden. Maar ik mis een beetje die goede resultaten de laatste tijd."