Oostrozebeke

Yves Lam­pa­ert aan het feest in het Herfst­cri­te­ri­um in Oostrozebeke

Yves Lampaert heeft - op de valreep - een koers gewonnen in 2025. Hij was in Oostrozebeke Koers - dat is de laatste profkoers in West-Vlaanderen - sneller dan Dries De Bondt. Arjen Livyns kon mee op het podium.

Het was Tim Declercq die het vuur aan de lont stak en op vijf ronden voor het einde voor de aanval koos. Declercq kreeg op het bochtige parcours Yves Lampaert mee, Arjen Livyns, Dries De Bondt en thuisrijder Michiel Lambrecht. Lampaert haalde het in een spurt met twee voor De Bondt. Morgen legt Lampaert het seizoen neer in Binche-Chimay-Binche. 

Eigen kans in Binche

" Eén doel maar morgen,Tim Merlier nog eens aan een zege te helpen?" vroeg Jeroen Sap aan de aankomst. "Neen, hij is ziek geworden. Buikgriep, dus komt er wat meer druk op mijn schouders," antwoordt Lampaert. " Maar ik ben daar al kampioen geworden en eens tweede geworden. Laat ons proberen om dicht te zitten. Het zou nog een mooi einde worden van het seizoen. Ik ben goed aan het trainen, ik ben tevreden. Maar ik mis een beetje die goede resultaten de laatste tijd."

Yves Lampaert

