In de enkelfinale maakte Gryp, nog altijd maar 17, korte metten met haar Japanse tegenstandster, Seira Matsuoka, twee keer 6-2.

Gelukkig bleef daar niks van hangen, want in de namiddag moesten ze samen de dubbelfinale spelen. En ook die trofee mag Gryp mee naar huis nemen, na 6-4 en 6-2 winst in de finale.

Eerder dit jaar won Luna Gryp ook al de Australian Open.