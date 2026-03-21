Tennistalent Luna Gryp uit Veldegem wint g‑tennistornooi van Roland Garros
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Luna Gryp uit Veldegem heeft het g-tennistornooi van Roland Garros gewonnen, zowel in het enkelspel als in het dubbelspel.
In de enkelfinale maakte Gryp, nog altijd maar 17, korte metten met haar Japanse tegenstandster, Seira Matsuoka, twee keer 6-2.
Gelukkig bleef daar niks van hangen, want in de namiddag moesten ze samen de dubbelfinale spelen. En ook die trofee mag Gryp mee naar huis nemen, na 6-4 en 6-2 winst in de finale.
Eerder dit jaar won Luna Gryp ook al de Australian Open.
Redactie