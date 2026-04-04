Billie Jean King Cup: Yellow Aces zetten straks in Oostende jacht op stunt tegen VS in
Yellow Aces © Belga
e Belgische tennisvrouwen nemen het vrijdag en zaterdag in de Oostendse Coretec Dôme op tegen de Verenigde Staten in de kwalificaties van de Wereldgroep van de Billie Jean King Cup (indoor gravel). De Yellow Aces, voor het eerst in 3,5 jaar weer met de nationale nummer 1 Elise Mertens (WTA 20 en WTA dubbel 1), dromen van een stunt.
Hanne Vandewinkel (WTA 94) opent om 16 uur de clash tegen de 18-jarige Iva Jovic (WTA 16), zo wees de loting donderdag uit. Zij is de hoogst gerangschikte Amerikaanse in het gezelschap, onder leiding van voormalig topspeelster Lindsay Davenport. Coco Gauff (WTA 3), Jessica Pegula (WTA 5), Amanda Anisimova (WTA 6), Madison Keys (WTA 17) en Emma Navarro (WTA 26) ontbreken.
In het tweede duel neemt Mertens het vrijdag op tegen McCartney Kessler (WTA 48). Zaterdag volgen het dubbelspel en de twee resterende enkelwedstrijden (tot een beslissing valt). Sofia Costoulas (WTA 135), die ook in de Belgische selectie zat, verliet de groep met een virale infectie.
Moeilijke opdracht
Volgens Wim Fissette is zijn selectie "topfit" voor de ontmoeting, al verwacht de kapitein een moeilijke opdracht. Twee jaar geleden verloren de Belgische tennisvrouwen nog van Team USA. "Ondertussen zijn we veel gegroeid. Onder meer Hanne Vandewinkel, die er toen ook bij was, is intussen de top 100 binnengekomen", zei Fissette in aanloop naar de ontmoeting.
"We zien zeker een kans, maar het zal sowieso een moeilijke opdracht worden. Ik denk dat ze heel veel geleerd hebben uit de ervaring van twee jaar geleden. We hebben goede kaarten in onze handen."
Inzet is een ticket voor de eindronde van de Wereldgroep. Die wordt in september in het Chinese Shenzhen gehouden. België plaatste zich voor de Qualifiers door in november vorig jaar in de play-offs om promotie Turkije en Duitsland te verslaan in het Duitse Ismaning.