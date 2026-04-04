Hanne Vandewinkel (WTA 94) opent om 16 uur de clash tegen de 18-jarige Iva Jovic (WTA 16), zo wees de loting donderdag uit. Zij is de hoogst gerangschikte Amerikaanse in het gezelschap, onder leiding van voormalig topspeelster Lindsay Davenport. Coco Gauff (WTA 3), Jessica Pegula (WTA 5), Amanda Anisimova (WTA 6), Madison Keys (WTA 17) en Emma Navarro (WTA 26) ontbreken.

In het tweede duel neemt Mertens het vrijdag op tegen McCartney Kessler (WTA 48). Zaterdag volgen het dubbelspel en de twee resterende enkelwedstrijden (tot een beslissing valt). Sofia Costoulas (WTA 135), die ook in de Belgische selectie zat, verliet de groep met een virale infectie.