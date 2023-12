Onder leiding van Muslic maakte Cercle een ferme sprong voorwaarts in het klassement. In het seizoen 2020/2021 eindigde de Brugse ploeg op een 10e plaats, de beste ranking in de recente geschiedenis op het hoogste niveau.

Afgelopen seizoen deed Cercle nog beter en kwalificeerde het zich voor Play Off 2. Uiteindelijk eindigde Groen-Zwart zesde.