Club en Cercle maakten er in de altijd beladen derby een aangenaam kijkstuk van. Dat er bij de rust niet gescoord was, lag aan het gebrek aan efficiëntie bij Club en Cercle-doelman Warleson die bijzonder sterk presteerde en met knappe reddingen Andreas Skov Olsen en Bjorn Meier van het openingsdoelpunt hield. Niet dat Cercle veel moest onderdoen. Aan de overzijde ging een bal van topschutter Kévin Denkey tegen de paal.

Ook na de pauze gingen beide teams er vol tegenaan. Igor Thiago, die vlak voor rust de geblesseerd uitgevallen Skov Olsen had vervangen, stak als eerste zijn neus aan het venster, op het uur had Ferran Jutgla centraal voor doel beter moeten doen met een voorzet van Tajon Buchanan. Even voordien was Club aan een tegentreffer ontsnapt, toen er een uitstekende ingreep van doelman Simon Mignolet nodig was om een schot van Yann Ghobo uit doel te houden.

In het laatste kwart van de wedstrijd mikte Cercle vooral op de counter en etaleerde blauw-zwart nog enkele keren een gebrek aan scorend vermogen. Vooral Jutgla liet nog enkele uitstekende mogelijkheden onbenut. Ook Meier kreeg diep in de toegevoegde tijd het leer niet voorbij Warleson.

Van zijn laatste acht competitiewedstrijden kon Club Brugge er welgeteld eentje winnen. Twee weken geleden ging landskampioen Antwerp met 2-1 nipt voor de bijl in Jan Breydel. Met 7 op 24 is Club in de stand weggezakt naar de zevende plaats en is het opletten geblazen dat de voeling met de top zes niet verloren gaat.

Cercle staat met twee punten meer dan de stadsgenoot op een onverhoopte vijfde plaats.