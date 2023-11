Anderlecht, dat niet kon rekenen op de licht geblesseerde Théo Leoni, moest zoals verwacht opboksen tegen de felle pressing van Cercle. RSCA ging wel op zoek naar de openingstreffer en kwam er dichtbij toen Thorgan Hazard, na een knappe aanval en dito schijnbeweging, met een draaibal de verste paal raakte. Even later was het toch prijs toen Kasper Dolberg (37.), die in de kluts in balbezit geraakte, Cercle-doelman Warleson voorlangs verschalkte. De Brusselaars hadden de wind in de zeilen en na een nieuwe mooie aanval trapte Anders Dreyer (40.) - randje buitenspel - de 0-2 ruststand binnen.

Met de 0-3 net voor het uur, op aangeven van Dreyer en na niet echt doortastend verdedigen van de thuisploeg, deed Mario Stroeykens (59.) de boeken toe. Cercle lag tegen het canvas en Anderlecht kon de wedstrijd rustig uitspelen.

In de stand blijft paars-wit tweede met 27 punten, achter leider Union (28 punten) dat later zondag (18u30) Club Brugge ontvangt. Cercle (21 punten) is vierde. Anderlecht maakt volgend weekend op de veertiende speeldag de trip naar AA Gent. Cercle speelt 'op verplaatsing' de derby tegen Club Brugge.