Het aanwezige publiek in Jan Breydel kreeg geen doelpunten te zien in de eerste helft. Aan Brugse zijde trapte aanvoerder Thibo Somers al vroeg een reuzenkans voorlangs, terwijl later ook bij Kévin Denkey en Alan Minda het vizier niet scherp genoeg afgericht stond en een kopbal van Edgaras Utkus op de doellijn gered werd. Op een grote Eupense kans was het wachten tot op een handvol minuten van de rust: de doorgebroken Isaac Nuhu faalde oog in oog met Warleson.