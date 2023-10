Na de pauze ging een knal van Van Hecke via Warleson tegen de paal. Een snelle counter later stond de 0-1 op het scorebord. Lemaréchal vond Denkey. Met een gekruist schot lukte de topschutter zijn tiende competitiedoelpunt van het seizoen. Warleson stond nog pal op een kopbal van Cobbaut. Dan was het moment aangebroken van de ingevallen Olaigbe. De belofte-international zette Bates in de wind en maakte zijn eerste goal voor de Vereniging.