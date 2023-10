Zulte Waregem kwam zich niet wegstoppen op Jan Breydel en bracht fris voetbal. Dat leverde even over halfweg de openingstreffer op. Traoré - de beste man bij de bezoekers - zette zich door op links. De Cercle-defensie was even minder bij de les. Doelman Delanghe liet zich verrassen door een gekruist schot van Traoré: 0-1.