“Historisch gezien zaten we altijd op hotels, maar in bepaalde landen en hotels zijn de keukens niet zo proper. Er moet niet veel gebeuren vooraleer een toprenner uit balans is, door bijvoorbeeld maagproblemen.”

Daarmee gooit Patrick Lefevere meteen de hoofdreden voor het gebruik van een eigen foodtruck op tafel. De keuken op wielen rijdt straks in het kielzog van ‘The Wolfpack’ in de ronde van Frankrijk.